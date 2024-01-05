О том, что на протяжении 2-х военных лет, гривна подешевела более, чем на 25 процентов, с учетом усредненного курса доллара, и более, чем на 28 процентов к концу 2023-го года, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, размещенную на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

В соответствии с данными банка-регулятора, средний официальный курс национальной валюты относительно доллара за 2023-й год, составил 36,57 гривны. При этом, к концу прошлого года, эта же ставка заметно повысилась до 37,98 гривны/доллар.

Таким образом, в течение 2023-го году, гривна обесценилась, исходя из официального среднегодового курса, на 11,6 процента, а по курсу на последние дни 2023-го года — на 3,7 процента.

Отметим, что стоимость американской валюты с конца июля 2022-го года была зафиксирована на отметке в 36,57 гривны, однако с приходом октября 2023-го года, НБУ ввел режим управляемой гибкости обменного курса, и, судя по всему, именно по этой причине до конца минувшего года, цена гривны «просела» на 28,2 процента.

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