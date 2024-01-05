О том, что по мнению бывшего верховного главкома Объединенных ВС НАТО в Европе, также являющего экс-командующим ВВС США в Европе и Африке Филиппа Бридлава, F-16 сможет неплохо противостоять аэробаллистическим ракетам «Кинжал», однако есть определенные нюансы, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

По словам Бридлава, F-16 смогли бы помочь в отражении массированных ударов по Украине, аналогичных тем, которые были 2-го января. Впрочем, вопреки ожидаемой пользе этого боевого самолета, само появление F-16 в небе не слишком изменит текущее положение вещей.

В частности, американский истребитель схож принципом действия с ЗРК Patriot в том ключе, что является гораздо более результативным после подключения к синхронизированным системам, которые, основываясь на информации, получаемой с различных датчиков, передают данные о запуске вражеского гиперскоростного «Кинжала» на системы вооружений самолета.

Бридлав акцентировал:

Вам нужен набор датчиков в поле, которые обнаружат цель, синхронизируются и направят F-16 во встречном направлении. Чтобы, когда F-16 окажется в радиусе поражения [цели], он мог выстрелить по «Кинжалу».

Ранее мы информировали о том, действительно ли США утилизируют ракеты ATACMS вместо их отправки в Украину.