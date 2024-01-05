О том, что в вышеописанном планировании страны-агрессора нет ничего слишком неожиданного, и потому подразделениям Сил Обороны Украины следует принять такие сведения во внимание, заранее подготовившись к соответствующим действиям, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По мнению Игната, российские войска вторжения многократно использовали как кассетные типы боеприпасов, так и зажигательные «фосфорные» снаряды. В частности, сейчас фактически в любую разновидность ракеты или авиабомбы может вставляться кассетная составляющая, «и в этом нет ничего удивительного», поскольку все это является «реалиями войны».

Спикер Воздушных Сил подчеркнул:

Если такое произойдет [встройка в ракеты Х-32 кассетного блока], то конечно на это нужно будет реагировать Силам Обороны и принимать это во внимание.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Воздушных Силах объясняли слова Наева относительно запасов ракет для мобильных групп ПВО.