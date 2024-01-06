О том, что до момента «приземления» нескольких вражеских Су-34, тактическая авиация государства-террориста отыгрывала ключевую роль в южной части нашей страны, в частности, в период проведения штурмов украинских плацдармов на Левобережье Днепра, однако сейчас такие возможности противника под большим вопросом, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии напомнили — после вышеописанных потерь, ВКС РФ практически полностью прекратили пилотируемые операции на Юге Украины, до самого завершения прошлого года. Также, существует реальная вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки спровоцировало провал попытки 18-й общевойсковой армии сухопутных войск России освободить плацдарм на восточном берегу реки Днепр.

В частности, в последние дни декабря, российские войска вторжения снова усилили тактические авиаудары в районе данного плацдарма, но на гораздо более низком уровне, чем до ликвидации истребителей-бомбардировщиков.

Ранее мы писали о том, что в ночь на четверг, 4-е января, на аэродроме оккупантов в российском Челябинске сгорел еще один Су-34.