О том, что путинская армия обстреляла Тягинскую общину в Херсонской области, фактически уничтожив множество абсолютно гражданских объектов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telagram-канале местной областной военной администрации.

Как стало известно, атаками «второй армии мира», осуществленными из различных типов вооружений, значительно повреждены: 1 здание сельского совета; несколько модульных домов, в которых проживали внутренне перемещенные лица; 1 склад с гуманитарной помощью; частные автотранспортные средства.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Генштабе ВСУ сообщали о количестве «Шахедов», уничтоженных во время атаки на Украину ночью 6-го января.