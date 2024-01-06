О том, как народный избранник, член фракции «Голос» Ярослав Железняк отреагировал на данный документ, подписанный председателем профильного комитета Александром Завитневичем и секретарем этой структуры Романом Костенко, пишет «НБН».

Железняк отметил, что в первую очередь проект постановления будет передан на рассмотрение комитета ВРУ по вопросам регламента, а сам документ, судя по всему, вынесут на голосование в период с 10-го до 12-го января, и, если 226 народных депутатов одобрят радикальное решение, то смещение Безуглой вступит в законную силу.

Впрочем, нардеп от «Голоса» добавил, что даже после вышеописанных изменений, Безуглая так и останется членом своего комитета (как и Шуфрич по-прежнему является членом Комитета по свободе слова).

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Верховной Раде Украины объясняли, какие меры предусмотрели для «мотивации» военнообязанных украинцев, выехавших из страны.