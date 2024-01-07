О том, российская армия вторжения совершила ракетно-авиационную атаку на город Кролевец в данном регионе, и сведения относительно возможных пострадавших пока уточняются, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Facebook-аккаунте Сумской областной военной администрации.

Как сообщает Сумская ОВА, в это воскресенье, 7-го января, враги нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по городу Кролевец в Конотопском районе, направив на мирный украинский город 1 ракету и 2 ударных беспилотника «Герань2-Шахед». Также, в соответствии с предварительной информацией, зафиксированы повреждения у 23 частных домовладений.

В ОВА добавили, что на месте инцидентов начаты аварийно-спасательные мероприятия, и людям будет оказана вся необходимая медпомощь.

Ранее наш новостной портал писал о том, что сегодня, 7-го января, «вторая армия мира» накрыла плотным огнем Херсон — есть погибшие и раненые.