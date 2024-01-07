О том, что на протяжении воскресенья, по Херсону не прекращают бить российско-оккупационные войска вторжения, вследствие чего есть как погибшие, так и раненые среди мирного населения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы местной городской военной администрации Романа Мрочко.

По словам Мрочко, в период очередного удара по Херсону с позиций «второй армии мира» на временно захваченной части Левобережья Днепра, оккупанты угодили в жилой дом: из-за прямого попадания вражеского снаряда, одна из женщин погибла, и у еще одной — ранения различное степени тяжести.

Кроме того, согласно предварительным данными, известно как минимум о 2-х погибших и нескольких раненых местных жителях.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Игнат опровергал информацию о дефиците ракет для ПВО в украинской армии, заявив о новых поставках стран Запада.