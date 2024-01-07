О том, что снабжение Украины ракетами, необходимыми для отражения воздушных ударов государства-террориста продолжаются, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, на данном этапе не прекращаются нормированные отправки ракет странами-партнерами, вследствие некоторого истощения запасов Украины после недавних масштабных атак. В частности, прямо сейчас начаты процессы, касающиеся обеспечения Сил Обороны нашей страны нормой ракет, требуемой «для отражения воздушного нападения».

Кроме того, спикер Воздушных Сил призвал не обращать внимания на «другие заявления», появляющиеся вопреки тому, что Вашингтон и Берлин предоставляют Киеву «возможность отбиваться, благодаря поставкам зенитных управляемых ракет».

Помимо всего вышеописанного, к таким поставкам, судя по всему, подключили и Токио, который станет передавать боеприпасы через прочие страны, например, США.

Ранее мы писали о том, что Игнат раскрывал признаки, указывающие на недостаточный запас ракет у РФ.