О том, что после вечерней атаки дронами-камикадзе «Шахед», российские войска вторжения применили тяжелые артиллерийские системы, ударив из них по Никопольскому району, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам лысака, в темное время сутотк, 1,5 десятка снарядов попали на территорию Червоногригорьевской общины — мирные жители не пострадали, но прочие последствия на стадии выяснения. Впрочем, позднее «вторая армия мира» направила на этот же район «Шахед», который был успешно уничтожен защитниками украинского неба.

Кроме того, в соответствии с уточненной информацией, субботним вечером в Днепре, вследствие падения вражеского беспилотника, возникло два возгорания, своевременно ликвидированные специалистами ГСЧС. Также, в городе частично разрушены, не считая выведенных из строя 16 авто: 1 общеобразовательное учреждение и общежитие при нем; 2 жилых многоэтажки и 1 административное здание.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах ВСУ сообщали о количестве сбитых «Шахедов» в ночь на 7-е января.