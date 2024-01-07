О том, что странам ЕС необходимо перейти к экстренному формированию собственной объединенной армии, в задачи которой бы входило поддержание мира и предотвращение конфликтов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни, опубликованное в Reuters.

По словам Таяни, более интенсивное европейское взаимодействие в оборонной сфере — ключевой приоритет возглавляемой им партии «Вперед, Италия». В частности, если государства ЕС намереваются оставаться миротворцами, то обязаны задуматься о европейской армии, что является фундаментальной предпосылкой к сохранению эффективной внешней политики. Впрочем, поначалу ЕС стоит трансформировать свою иерархию чиновников, чтобы иметь единого президента вместо теперешней разобщенной структуры.

Глава МИД Италии подчеркнул, что на планете с такими мощными игроками, как США, КНР, Индия и РФ, с учетом нескольких кризисов на Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе, европейские граждане могут почувствовать себя защищенными только тем, что уже существует, — ЕС.

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