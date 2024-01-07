О том, что в социальном ведомстве нашей страны разрабатывается проект постановления, касающийся продления предоставления с 2024-го года средств из госбюджета отдельно взятым слоям ВПЛ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ирины Верещук, опубликованное каналом «Дім».

Как утверждает Верещук, вышеописанное правительственное решение не одобряется ни президентом Украины Владимиром Зеленским, ни премьер-министром Денисом Шмыгалем, поскольку такие малоприятные изменения затрагивают несколько миллионов граждан.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции ВОТ подчеркнула, что в Минсоцполитики на данный момет нарабатывается альтернативный проект документа, предусматривающий пролонгацию начисление соцпомощи нуждающимся категориям внутренне перемещенных лиц:

Если это постановление будет действовать, как сейчас прописано, то более 2 млн человек перестанут получать деньги. Конечно, этого нельзя допустить.

Ранее наш новостной портал писал о том, что в Минреинтеграции Украины сообщали о переносе сроков обязательной идентификации украинцев-переселенцев.