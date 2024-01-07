О том, что с момента полномасштабного вторжения, государство-террорист выпустило по территории Украины более 60 аэробаллистических ракет «Кинжал», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, всего РФ запустила по городам Украины 63 «Кинжала», из которых, в соответствии с официальной информацией, ликвидировано 25 штук (почти 40 процентов), благодаря получению американских ЗРК Patriot, существенно расширивших возможности нашей ПВО.

Впрочем, спикер Воздушных Сил, комментируя видео, снятое в период массированной ракетной атаки на столицу, на котором одна из вражеских ракет упала в Днепр, подчеркнул — подтверждений того, что это был «Кинжал», пока нет.

Ранее мы писали о том, что Игнат опровергал информацию о дефиците ракет в украинской армии и заявил о новых поставках Запада.