О том, что Тегеран уже предложил Москве обновленные вариант ударного беспилотника «Шахед-107», пишет «НБН», ссылаясь на материал Sky News.

Как стало известно, несколько единиц специально разработанного дрона-камикадзе, вероятно, уже поставлены государству-террористу в рамках сделки, сумма которой превышает 2 млн долларов США.

Данный ударный БПЛА «Шахед-107» относится к классу летательных аппаратов «Шахед-101», имеющих отличительный V-образный «хвост». Кроме того, данный дрон имеет длину в 2,5 метра, а из-за размаха крыльев лишь в 3 метра, его запуск можно осуществлять с автотранспортного средства (радиус поражения целей – 1 500 километров).

Помимо всего вышеописанного, такой дрон-камикадзе получит трансмиттер для передачи видеосигнала, что позволит «Шахеду» идентифицировать цели на линии фронта в Украине для поражения прочими БПЛА или системами вооружения.

Ранее мы писали о том, что в Украине был уничтожен первый «Шахед» с реактивным двигателем.