О том, что по состоянию на декабрь минувшего года, фактический уровень численности безработных подрос практически вдвое, если провести сравнение с 2021-м годом, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, опубликованное в «РБК-Украина».

Как утверждает Гетманцев, официальная статистика, касающаяся зарегистрированной безработицы, согласно исследованиям «Международной организации труда», показывает лишь 19 процентов от общего количества населения, — но и это в 2 раза больше, чем было в 2021-м году, даже не считая тех граждан, кто избегает мобилизации после постановки на учет Центрах занятости.

В частности, фиксируемый рост темпов безработицы вскоре повлечет за собой тотальное обнищание украинцев, что, по мнению главы налогового комитета, — стандартная реальность на фоне боевых действий, учитывая масштаб войны, сравнимый со Второй Мировой.

Гетманцев акцентировал:

Война — это такой период, когда все беднеют. Из-за войны у нас существенно выросла безработица и уровень бедности. Это абсолютно предсказуемо.

Ранее мы писали о том, как Гетманцев отреагировал на слухи о введении налогообложения в 18% любого перечисления средств на счета.