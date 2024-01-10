О том, что определенным категориям украинцев вскоре смогут обоснованно прервать предоставление жилищно-коммунальных услуг, а также начислят и принудят к выплате штрафов, помимо самой суммы долга, пишет «НБН», ссылаясь на постановление от 29-го декабря 2023-го года № 1405, опубликованное на официальной странице Кабмина Украины.

В соответствии с этим новым документом, правила вышеописанного моратория продолжат действовать лишь на территориях, где ведутся боевые действия или они временно захвачены РФ, согласно обновляемому перечню Минреинтеграции.

Помимо этого, этим постановлением, на ВОТ не допускается начисление платы за «коммуналку» с момента захвата «второй армией мира» до дня завершения временной оккупации.

Ранее мы писали о том, как вырастет стоимость коммунальных услуг с 2024-го года.