О том, что Варшава не намерена продолжать оказывать торговые преференции Киеву, пишет «НБН», ссылаясь на письмо главы польского сельскохозяйственного ведомства Чеслава Секерского, направленного представителю Еврокомиссии по вопросам торговли, оказавшееся в распоряжении брюссельского корреспондента «Радио Свобода».

Как стало известно, в данном письме, полученным еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский, заступивший на эту должность 13-го декабря прошлого года, дал ясно понять — позиция нового правительства Польши, касающаяся проблематики в торговле с Украиной, фактически осталась неизменной.

Отметим, что не так давно Чеслав Секерский — эмбарго на экспорт украинских товаров в Польшу является бессрочным, и он полностью поддерживает требования бастующих, «которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству Польши, включая законодательство Евросоюза».

Ранее мы писали о том, что в Польше подписали соглашение с протестующими о разблокировке границ.