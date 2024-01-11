О том, что Ирландии, на территории которой находится немалое количество беженцев из нашей страны, решили значительно сократить суммы материальной помощи для новоприбывших украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания Independent.

Как стало известно, данное уменьшение размер выплат украинцам будет введено с целью минимизации потока людей, спровоцировавших жилищный кризис в Ирландии

В частности, на данный момент еженедельная ставка помощи беженцам исчисляется в сотни евро, но для новоприбывших, суммы средств урежут до десятков:

текущий размер — 232 евро/еженедельно;

обновленный размер — 38,8 евро/еженедельно.

Кроме того, новоприбывшие украинские беженцы не смогут задерживаться в Ирландии продолжительное время — им дадут не более 90 дней бесплатного проживания в госжилье.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что правительство Чехи станет выплачивать деньги за добровольное возвращение украинцев домой.