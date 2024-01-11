О том, что от советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, судя по всему, в кулуарах «Всемирного экономического форума», проведение которого запланировано в Давосе (Швейцария) 14-го февраля этого года, поступит запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому, касающийся более конкретного плана ведения войны с РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Bloomberg.

В соответствии со словами одного из источников вышеописанного издания, украинское военное командование разрабатывают план на текущий год, и по этой причине в Вашингтоне стремятся побыстрее определить, как США следует скоординировать собственную поддержку.

Кроме того, Белый Дом несколько обеспокоен сообщениями относительно существования вероятных разногласий между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, что, по мнению американских высокопоставленных функционеров, сможет затянуть формирование дальнейшей стратегии.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, что нужно сделать для предоставления Украине обещанного 1 млн снарядов.