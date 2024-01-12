О том, что минувшая ночь на территории Украины обошлась без ударов с воздуха и подобных обстрелов, пишет «НБН», ссылаясь на возможный природный фактор, озвученный спикером Командования Воздушных Сил ВСУ полковником Юрием Игнатом в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, прошедшая ночь, пожалуй, стала «самой спокойной» за все последние дни — в Воздушные Силы не поступало никаких сведений, необходимых для формирования каких-то привычных утренних сводок касательно работы сил и средств ПВО. В частности, этой ночью не фиксировались полеты каких-либо вражеских летательных аппаратов или аналогичных средств воздушного нападения над территорией Украины.

По мнению спикера Воздушных Сил, данная «тишина», судя по всему, обуславливалась ухудшением метеоусловий в воздушном пространстве — «там, где противник работает по нам и беспилотниками, и авиацией».

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