О том, что введение разносторонних санкционных антироссийских ограничений существенно сказывается и на ВПК страны-агрессора, поскольку РФ ощущает весомый дефицит в современных оптических элементах, электронных компонентах и микросхемах, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, озвученное в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, вышеуказанные санкции прекрасно работают, создавая «оборонке» РФ дополнительные трудности в обеспечении оптикой, электроникой и микрочипами — «вот чего не хватает врагу». Впрочем, Москва пытается налаживать обходные логистические пути, посредством так называемого «серого импорта» (поставка вначале на территорию соседних стран, а потом — в РФ) или ввозя необходимое оборудование контрабандой.

В частности, на данный момент, РФ — наиболее крупный контрабандист оружия на планете, однако касательно разработок собственных инновационных, высокотехнологичных систем вооружений, «то с этим есть сложности».

Ранее мы писали о том, что СМИ называли страны, которые помогают России обходить санкции для производства оружия.