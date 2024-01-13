О том, что российско-оккупационные войска вторжения, ближе к утру этой субботы, 13-е января, нанесли ракетный удар по территории Великописаревской общины, запустив несколько нестандартных снарядов, вследствие чего есть множество разрушений у объектов гражданской инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.

Как стало известно, в результате данного удара «второй армии мира», осуществленной 4-мя модифицированными зенитными ракетами ЗРК С-300, был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности, — 10-ть частных домовладений и линии электропередач.

Также, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, инициировано начало досудебного расследования касательно фактов нарушения законов и обычаев войны в соответствии с частью 1-й статьи 438-й «Уголовного Кодекса Украины».

Ранее наш новостной портал писал о том, что в Воздушных Силах раскрывали подробности утреннего субботнего удара по Украине, назвав количество сбитых целей.