О том, как поступить если страховой стаж не подтверждается ПФУ, то есть предприятие/руководство игнорировало перечисление средств, пишет «НБН», ссылаясь на ст. 24-ю ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованную на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, если предприятие работает, но наниматель отказывается отчислять страховые взносы, потенциальный пенсионер может:

направить работодателю письменный запрос, требуя оплатить просроченные соцвзносы (ЕСВ);

обратиться в органы Государственной налоговой службы/Госслужбы по вопросам труда с жалобой на нанимателя;

написать заявление в Нацполицию, указав на совершение уголовного правонарушения, соответствующего ст. 212-1 «Уголовного кодекса Украины»;

составить гражданский иск в суд касательно признания такого бездействия работодателя противоправным, потребовав выполнения обязательств по начислению и уплате страховых взносов.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, сколько необходимо заплатить за 1 месяц страхового стажа в 2024 году.