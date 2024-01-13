О том, что в рамках вчерашних договоренностей, Великобритания, в случае возникновения любой агрессии против нашей страны, может отправить в Украину военную технику и боеприпасы, но английская армия в войне принимать участия не будет, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы ОПУ Игоря Жовквы, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Жовквы, указанное соглашение заключено на период в десять лет, и Великобритания будет оказывать помощь Украине в сфере безопасности все это время. Однако дело не касается отправки на войну британских солдат, а лишь запросов Киева о предоставлении необходимого количества техники и подобного оборудования, включая снаряды, которые Лондон должен обязательно направить.

Кроме того, есть и определенные гарантии безопасности Киеву, позволяющие расширить конкретную финпомощь, «заморозив» российские активы, используя их в пользу нашей страны. Также, такие гарантии затрагивают компании, суда которых следуют морскими коридорами, в том числе, сформированными Украиной в акватории Черного моря.

Ранее мы писали о том, что Великобритания пообещала предоставить Украине в рамках соглашения по безопасности.