О том, что отмена ранее действующего запрета на отключение «коммуналки» в Украине связана с игнорированием «обеспеченными» бытовыми потребителями своих «платежек», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Ущапковского, ключевая предпосылка аннулирования моратория — рост объема задолженностей за «коммуналку». В частности, динамика формирования долгов бытовых потребителей Украины за потребленное электричество выросла на 41 процент, если сравнивать с довоенным временем.

Глава НКРЭКУ добавил — получатели субсидий отличаются более положительной «платежной дисциплиной» (погашают почти 100 процентов счетов), чем те граждане, которым государством не предоставляется соцпомощь на оплату «коммуналки».

По мнению Ущапковского:

Поэтому эта мера [отключение от услуг] позволит улучшить платежную дисциплину…

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказывал, когда ожидать повышения стоимости большинства коммунальных услуг.