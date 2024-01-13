О том, что сказал президент США Джозеф Байден в минувшую пятницу, 12-го января, касательно решения главы Министерства обороны Ллойда Остина не уведомлять его о собственном направлении на госпитализацию, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный изданием «Радио Свобода».

В частности, разговаривая с представителями средств массовой информации в штате Пенсильвания, Джозеф Байден ответил утвердительно, когда его спросили, было ли ошибкой то, что Ллойд Остин не сказал ему о состоянии своего здоровья. Впрочем, президент США также ответил положительно, когда его спросили, продолжает ли он доверять Остину как главе Пентагона.

Ранее наш новостной портал писал о том, что Эрдоган обвинял США и Британию в намерении превратить Красное море в «кровавую баню» ударами по хуситам.