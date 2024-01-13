О том, что теперь находиться в пограничной полосе, охватывающей ширину в 5 километров от линии госграницы, позволяется лишь тем особам, которые располагают специальным разрешением органов Государственной пограничной службы Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале Закарпатской областной военной администрации.

Как стало известно, на территории Закарпатской области, вышеописанные документы можно получить в штабах 27-го (в городе Мукачево) и 94-го пограничных отрядов (в городе Чоп). При этом, следует отметить, что указанные разрешения, касающиеся пребывания в «запретке», проживания или перемещения в 5-километровой приграничной полосе, станут действовать лишь в зоне, контролируемой отрядом, который их выписал.

Кроме того, более подробная информация, касательно полного перечня изменений в пограничном режиме, доступна в инфографике, подготовленной Госпогранслужбой:

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