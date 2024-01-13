О том, что представители НАТО уверены — 45-й президент Трамп, который будет участвовать в президентской кампании в США в 2024-м году, на самом деле не планирует выводить свою страну из оборонного блока, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замгенсека Альянса Мирчы Джоане, опубликованное изданием Digi24.

По словам Джоане, учитывая весьма сложную обстановку в мире, где КНР стремительно усиливается, а Пекин, Москва, Пхеньян и Тегеран постепенно становятся союзниками, США снова, за последние 75-ть лет, осознали особую ценность членства в НАТО и взаимного партнерства. Таким образом, выход Вашингтона из Альянса достаточно маловероятен, однако НАТО позволит Соединенным Штатам продолжать готовиться к выборам, как это делает любая другая демократическая структура, игнорируя свои интересы и вмешательство в избирательную кампанию.

Кроме того, в декабре 2023-го года, Конгрессом США был одобрен закон, в соответствии с которым, любой президент не сможет принять самостоятельное решение касательно выхода из НАТО, не получив подтвержденный акт от конгрессменов либо «зеленый свет» от сенаторов.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал об ожиданиях Украины от июльского саммита НАТО в Вашингтоне.