О том, что РФ осуществляет массированные ракетные удары по всей Украине для нанесения большего ущерба инфраструктуре всей страны, а вовсе не вследствие вероятных поставок американских многофункциональных истребителей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, извученную спикером Воздушных Сил ВСУ полковником Юрием Игнатом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, страна-агрессор лишь намеревается причинить Украине максимальные объем вреда, однако утверждать касательно связанности недавних ракетных ударов с прибытием F-16 — несколько преждевременно.

Спикер Воздушных Сил подчеркнул, что дело вовсе не в американских современных боевых самолетах, поскольку любая ракета заранее «нацелена на цель, которую ей задали на старте», как и каждый российско-иранский дрон-камикадзе.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что аналитики ISW называли «секрет успеха» ПВО Украины в недавнем противодействии массированной ракетной атаке РФ.