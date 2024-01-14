О том, что численность российско-оккупационных войск на этом участке фронта существенно не изменилась вследствие постоянных ротаций ВС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на суточную сводку, озвученную спикером Объединенного пресс-центра Сил Обороны Таврического направления полковником Александром Штупуном в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Штупуна, враги сохраняют на данном направлении фактически одно и то же количество личного состава — 40 000 «хороших русских». При этом, бронетехника применяется «из глубины», то есть «освободители» стараются не держать ее на передовых позициях, поскольку почти мгновенно российские танки/БТР/ББМ уничтожаются бойцами Сил Обороны, пока вражеская пехота «прячется по окопам».

Кроме того, в течение последних 24-часов, на Таврическом направлении «вторая армия мира» не досчиталась:

437 человек;

десятков единиц бронетехники — 1 танка, 11 бронированных боевых машин, 10 артсистем, 1 ЗРК «ТОР»;

27 беспилотников.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк сообщала, на каком ключевом населенном пункте Левобережья Херсонщины оккупанты сконцентрировали атаки.