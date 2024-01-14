О том, что изготовление артиллерийских боеприпасов при участии государств-партнеров является достаточно сложным процессом, поскольку даже при содействии коалиции союзников, фиксируется существенная нехватка определенных составляющих, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Камышина, проблематика производства артснарядов заключается в нескольких дефицитных позициях, — странам мира глобально не хватает взрывчатых веществ и пороха даже для собственных нужд.

Впрочем, на данном этапе, благодаря участию 500 украинских компаний, работающих на отечественный ВПК (400 — «частники», 100 — из государственного холдинга «Укроборонпром»), отдельные трудности удалось решить.

Например, увеличение количества компаний на внутреннем рынке Украины спровоцировало рост конкуренции, и падение стоимости на специфические системы вооружений — речь идет о 82-мм миномете «Упік-82», который в течение 9-ти месяцев подешевел вдвое.

Ранее мы писали о том, как Зеленский рассказывал, что необходимо сделать для предоставления Украине обещанного 1 миллиона боеприпасов.