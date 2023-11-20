Как следствие, о чем пишет «НБН» со ссылкой на Polska Agencja Prasowa, если Российская Федерация не будет побеждена, они в очередной раз пойдет в атаку.

Дословно из заявления Дуды:

Поддержка Украинского государства весьма очевидна. На мой взгляд, власти Республики Польша, независимо от того, из какого политического лагеря она происходит, будут и дале продолжать такую политику, которая реализована абсолютно в польских, а также европейских интересах.

Когда журналисты спросили Дуду, должны ли страны восточного фланга НАТО увеличить поддержку Украины, чтобы она могла продолжать эффективно защищаться.

Согласно словам Дуды, Украина является тем мест3чом, где на карту поставлена безопасность Польской республики.

Анджей Дуда подытожил, что если Россия не будет побеждена, то она нападет в очередной раз через какое-то время.

Напомним, ранее мы уже писали об условии Дуды насчет поставок вооружения в Украину.