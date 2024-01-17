О том, как страна-агрессор начала формировать отряды из так называемых «военинструкторов» для последующей отправки в страны Африканского континента, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ГУР Минобороны Украины.

Как стало известно, в первую очередь, Кремль предлагает подписывать подобные договоренности военным запаса оккупационных войск, являющихся техперсоналом по обслуживанию средств ПВО производства российской «оборонки», включая военных моряков и отдельно взятых специалистов в прочей военно-технической сфере.

Следует отметить, что вышеописанные соглашения рассчитаны на несколько лет, и предусматривают начисление месячных зарплат, соизмеримых денежному довольствию российских захватчиков, воюющих в Украине.

Впрочем, этих наемников привлекают не столько обещанием высоких заработков, сколько возможностью избежать участия в войне с нашим государством, таким образом исключив громадные риски «утилизации» защитниками Украины.

Отметим, что ключевая цель отправки указанного контингента — расширение Москвой сектора своего влияния в Африке.

Ранее мы писали о том, что в ГУР рассказывали, сколько человек ежемесячно мобилизует РФ и чем их заманивают в армию Путина.