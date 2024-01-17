О том, что в зоне, контролируемой украинской армией, не прекращается ведение контрбатарейной борьбы, помимо постоянных попыток «освободителей» локально сломить ход войны на данном направлении, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Сил Обороны Юга Украины.

Как стало известно, в течение прошедших 24-х часов, «вторая армия мира» несколько активизировалась на Левобережье Херсонской области, совершив 6 бесполезных штурмов, вследствие которых понесла потери, и, как и ранее, «откатившись» на собственные исходные позиции.

Кроме того, подразделениями Сил Обороны не прекращается расширение «расчищенного» плацдарма, с одновременным прочным удержанием позиций и причинения российско-оккупационным войскам существенных потерь в «живой силе» и бронетехнике.

Следует отметить, что успехов ВСУ достигает на фоне не прекращающейся интенсивной аэроразведки, давления артобстрелами и применения захватчиками ударных беспилотников различных типов со стороны ВС РФ.

Ранее мы писали о том, что военный рассказал, возможен ли «гостомельский сценарий» при наступлении оккупантов на Харьков.