О том, что по мнению главы информационно-консалтинговой компании «Defense-Express» Сергея Згурца, оптимальный аспект защиты нашей страны от российских обстрелов — осуществление атак ракетами Taurus (не с радиусом поражения целей в 300 км, а в 500 км) на объекты в тылу РФ, и не только это, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Еспресо».

По словам Згурца, лишь появление в арсенале российско-оккупационных войск вторжения ракет из КНДР, запускаемых из «глубинки» территорий государства-террориста, откроет для Украины возможности по постановке вопросов касательно формирования идеальных мер по защите от таких атак РФ — ударами по соответствующей структуре «в глубине российской территории».

Таким образом, на данном этапе существуют политические обстоятельства, позволяющие повлиять на страны-партнеры относительно расширения технических параметров дальнобойных ракет снятием ограничений в их характеристиках по дальности, включая и ускорение подобного снабжения ВСУ.

Ранее мы писали о том, что Макрон анонсировал посещение Украины в феврале, заявив о новой поставке ракет SCALP.