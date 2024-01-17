О том, что объемы гуманитарной помощи, отправляемые в Украину, продолжают сокращаться, а также чем это вызвано, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович, опубликованное «Интерфакс-Украина».

По словам Жолнович, вышеописанная отрицательная тенденция спровоцирована не обновлением «нашей системы», а в принципе тем, что, к сожалению, Украинское государство перестает сохранять «тренд внимания» в мировом сообществе.

По мнению главы Минсоцполитики, украинскому правительству необходимо проработать меры, усиливающие внимание к стране. Кроме того, следует сделать распределение «гуманитарки» более эффективным и прозрачным, что, вероятно, станет одним из направлений, демонстрирующим объективно, как Украина получает и как перенаправляет эту помощь.

Также, нужно показать реальную потребность международным странам-партнерам, «ссылаясь на цифры, а не просто интуитивно».

Ранее мы писали о том, что Жолнович рассказывала, где Украина возьмет средства на соцвыплаты, если финпомощь стран-партнеров так и не поступит.