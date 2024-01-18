О том, какой перечень продуктов сможет себе позволить обычный гражданин Украины на эту скромную зарплату, в сравнении с 2023-м годом, пишет «НБН», ссылаясь на материал интернет-портала Picodi.

В качестве примера был взят условный потребительский список, включающий хлеб, молоко и прочие продукты питания, удовлетворяющие минимальные потребности взрослой особы, и это:

10 литров молока — 379 гривен;

10 батонов хлеба — 241 гривна;

1,5 килограмма рисовой крупы — 88 гривен;

2 десятка куриных яиц — 120 гривен;

1 килограмм твердого сыра — 300 гривен;

6 килограмм свинины/говядины — 1 139 гривен;

6 килограмм яблок/бананов/цитрусовых — 291 гривна;

8 килограмм томатов/лука/чеснока/картофеля — 260 гривен.

Суммарная стоимость вышеуказанного набора продуктов в текущем месяце составила 2 818 гривен, что на 21,9 процента больше, чем в прошлом году — траты составили 49,3 процента от «минималки» после уплаты налогов. При этом, в 2023-м году такое соотношение устанавливалось на отметке в 42,8 процента. Таким образом, темпы инфляции в Украине превысили динамику роста минимальной заработной платы.

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