О том, что данной резолюцией Европарламента, европейский блок сделал первый шаг на пути к блокировке голоса Венгрии при принятии решений в Евросовете, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Как стало известно, 345 из 449 депутатов Европарламента проголосовали за вышеописанную резолюцию, тем самым осудив «преднамеренные, постоянные и систематические усилия» венгерских властей, игнорирующих основополагающие ценности ЕС. Кроме того, резолюцией критикуется позиция Орбана, касающаяся наложения запрета на выделение следующего пакета финпомощи Киеву в то время, когда Украина противостоит полномасштабному вторжению РФ.

Также, резолюция призывает перейти к следующему этапу процедуры сохранения законности и правопорядка, позволяющему, в итоге, приостановить право голоса Венгрии в ЕС в соответствии со ст. 7-й общих положений «Договора о Евросоюзе», несмотря на длительность и сложность процесса.

Впрочем, этот призыв евродепутатов не является полноценно юридически обязывающим, однако ужесточает политическое давление на Орбана накануне февральского саммита лидеров ЕС, на котором попытаются еще раз согласовать финподдержку Украины.

Ранее мы писали о том, почему представитель Орбана сомневался, что Евросоюз и Венгрия договорятся о 50 млрд евро для Украины.