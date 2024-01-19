О том, что автобус на украинских регистрационных номерах, перевозивший 24-х пассажиров (помимо 2-х водителей), перевернулся на дороге в Люблинском воеводстве (Польша), вследствие чего 3-х травмированных человек направили на госпитализацию в местное медучреждение, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу полиции города Бяла-Подляска.

Как стало известно, причина аварии — несоответствие скоростного режима автобуса и неблагоприятных метеоусловий: на момент ДТП, после выпадения снега, трасса обледенела, и возникла «сложная дорожная ситуация».

Также, 63-летний, абсолютно трезвый водитель этого автобуса, следующего маршрутом «Рига-Черновцы», в указанных условиях попросту не справился с управлением, в результате чего автотранспортное средство занесло на повороте, и оно завалилось на правую обочину, зацепив энергопоглощающее ограждение, и перевернулось, врезавшись в деревья.

Согласно обновленной информации, предоставленной генконсулом Украины в Люблине Олегом Куцем, в результате ДТП пострадали 2-ва гражданина нашей страны – сам водитель и пассажирка (получили переломы ребер).

Непострадавших пассажиров уже разместили во временном месте пребывания в гмине Вишницы (в местном общеобразовательном учреждении, где их опрашивает полиция). При этом, компания-перевозчик «Ecolines» уже отправила новый автобус, который должен забрать пассажиров после завершения всех процессуальных мероприятий.

Ранее мы писали о том, что под Черниговом на трассе грузовик протаранил школьный автобус с детьми.