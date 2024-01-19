О том, что Польшей разрабатываются поправки к положениям так называемого «транспортного безвиза» между Евросоюзом и Украиной, и Киев настоятельно приглашают к взаимодействию в данной процедуре, пишет «НБН», ссылаясь на коммюнике, обнародованное на официальной странице польского Мининфраструктуры.

В частности, замглавы Мининфраструктуры Польши Павел Ганчарж обсудил с послом Украины Василием Зваричем следующие шаги, позволяющие воплотить в реальность соглашения, достигнутые 16-го января с бастующими польскими перевозчиками.

Помимо необходимости исполнения украинской стороной всех пунктов вышеописанных договоренностей, заключенных на 2-сторонних встречах, замглавы Мининфраструктуры уведомил украинского дипломата о намерениях Польши без задержек подать собственные предложения для коррекции действующего документа по либерализации перевозок между ЕС и Украиной, пригласив нашу сторону к сотрудничеству, ради формирования «более благоприятных условий», как для Киева, так и для Варшавы.

Ранее мы писали о том, какие механизмы желает внедрить Польша для ограничения «наплыва» продуктов из Украины.