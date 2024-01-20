О том, что российско-оккупационные войска стали активнее применять FPV-дроны и прочие беспилотники, позволяющие сбрасывать осколочные боеприпасы именно на Очаковском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой объединенного пресс-центра ОК «Юг» Наталией Гуменюк в эфире телемарафона «Единые новости», транслирующегося на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, ситуация на Южном направлении претерпела изменения на протяжении минувших суток — вражеская авиация притихла, как и артиллерия, так как неблагоприятные погодные условия затрудняли работу оккупантам, а аэроразведка противника не смогла прицельно наводить вооружение, так, «как им бы хотелось».

Впрочем, спикер ОК «Юг» добавил, что армия Путина способна применять и «ковровые» обстрелы, то есть без предварительного выбора объектов, практически, накрывая целые жилые кварталы, и ведя огонь с левобережья Днепра.

Ранее мы писали о том, что в ISW показывали, на каких участках фронта ВСУ перехватили инициативу у оккупантов.