О том, чем обосновывается подобное ослабление курса доллара, фиксируемое в последние дни, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы аналитического департамента инвестиционной компании «Concorde-Capital» Александра Паращия, опубликованное «РБК-Украина».

По словам Паращия, в течение 2-х прошедших месяцев, курс доллар рос из-за громадных объемов бюджетных выплат, проведенных во 2-й половине декабря, — после «обмена» международной финпомощи, часть государственных средств, попавших на валютный рынок, спровоцировала сезонный скачок спроса на доллар/евро.

Впрочем, по мере сокращения спроса на валюту, вызванного уменьшением ажиотажных настроений, доллар станет падать в стоимости, что заметно уже сейчас. Однако, эти коррективы никак не гарантируют стабильность обновленного «курсового тренда», но, судя по всему, до завершения зимы будет сохраняться тенденция к укреплению гривны.

Глава аналитического департамента инвестиционной компании «Concorde-Capital» акцентировал:

Вряд ли стоит ожидать укрепления гривны даже до 37 долларов.

Ранее мы писали о том, какой прогноз делал банкир о стабильности поведения гривны к доллару в 2024-м году.