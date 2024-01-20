О том, какие предельные суммы долгов и время их просрочки «позволено» накапливать бытовым потребителям Украины, пока жилье не «отрежут» от снабжения электрической энергией, пишет «НБН», ссылаясь на интересный материал, обнародованный в Facebook-аккаунте эксперта в сфере энергетики «Украинского института будущего» Андриана Прокипа.

Исходя из слов Андриана Прокипа, размещенных в вышеуказанной социальной сети, украинцев станут массово лишать электроснабжения при таких условиях:

сумма долга перешагнула отметку в 3 000 гривен;

уплата долга игнорировалась в период, превышающий 2-ва месяца.

Следует отметить, что все вышеописанные «нормы» будут распространяться лишь на ту часть Украины, где не ведется никаких активных боевых действий, то есть не затронут территории, признанные временно оккупированными/фронтовыми/прифронтовыми.

Ранее мы писали о том, как глава НКРЭКУ объяснял, почему гражданам станут «обрезать» свет за долги.