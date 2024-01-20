О том, что первой подобной пропутинской ячейке, оккупанты дали наименование «совета ветеранов», сформировав его на территории временно оккупированного Энергодара, и, первоочередно, этих пенсионеров попросят «на камеру» рассказать в местном медиапространстве, как плохо им жилось при Украине, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления» (ЦНС).

Кроме того, в преддверии запланированных в РФ на март псевдовыборов президента, вышеописанные особы станут проводить агитационные мероприятия за нынешнего диктатора Владимира Путина, за что представителям «совета ветеранов» уже пообещали выдать дополнительные продуктовые наборы и медпрепараты.

То есть, вышеуказанным образом, Москва пытается мобилизовать пожившее поколение, еще помнящее «советский комсомол», и больше всего ностальгирующее по СССР. В частности, именно они будут тиражировать сомнительные сведения, касающиеся того, какое «великое будущее» жителям ВОТ сможет построить «верховный лидер» из Кремля. Этой информацией, пожилые активисты попытаются переубедить как младшее нейтральное к российской оккупации поколение, так и уверить социум РФ в адекватности действий «второй армии мира».

Ранее мы писали о том, в ЦНС раскрывали причины низкого «морального духа» захватчиков на оккупированной Донетчине.