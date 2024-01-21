О том, что на украинские банки, в рамках финансового мониторинга, возложили обязанности по проверке почти любых транзакций, и это вызвано глобальными трендами усиления роли государства в экономической сфере в условиях «фрагментации», пишет «НБН», ссылаясь на мнение экспертов, опубликованное «Обозревателем».

В частности, «заморозить» карточку могут не только за несвоевременную актуализацию персональных данных, наложения ареста исполнительной службой или невозможности доказать законный источник средств, но и за:

«обналичивание» необычно большой суммы средств в регионе, где обычно не находится особа это сделавшая;

ночные покупки в Сети;

перечисление немалой суммы на карточку/ее вывод наличными;

операции с цифровой валютой/прочими виртуальными активами на сумму от 30 000 гривен;

транзакции на сумму от 400 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что в «Ощадбанке» рассказывали, как пенсионерам с просроченными картами получить свои выплаты.