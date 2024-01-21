О том, кем именно на территории Смоленщины в РФ был атакован ремонтный завод, занимающийся как производством, так и восстановлением систем вооружений, а также различной авиа- и военной техники, пишет «НБН», ссылаясь на материал «РБК-Украина».

Как стало известно, за данной спецоперации на вражеской территории, традиционно стоят специалисты Главного управление разведки Министерства обороны Украины. Следует отметить, что это не первая атака, проведенная в Смоленской области — в октябре прошлого года, по авиазаводу уже били дроны-камикадзе, и ответственность также взяло ведомство Буданова.

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