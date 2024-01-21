О том, что «вторая армия мира» в течение минувших 14-ти дней нарастила темпы наступления практически по всем фронтовым участкам в Украине, вследствие чего возрос и уровень потерь «освободителей», пишет «НБН», ссылаясь на аналитическую сводку, размещенную в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании.

В частности, военная разведка Британии проанализировала информацию Генштаба ВСУ от пятницы, 19-го января, в соответствии с которой, количество обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вторжения на линии фронта увеличилось на 27 процентов, если провести сравнение с предыдущими сутками. Впрочем, подобный рост числа артобстрелов не слишком помог оккупантам — на протяжении 5-ти дней, количество «утилизированной» российской военной техники подросло на 88 процентов.

При этом, ущерб от действий защитников нашей страны впечатляет: армия Путина не досчитается в танках — на 95 процентов больше, чем фиксировалось в идентичные временные отрезки в прошлом году, а в «живой силе» динамика роста составила, — 15 процентов.

Ранее мы писали о том, как в ВСУ прокомментировали информацию ISW об оккупации села Крахмальное на Харьковщине.