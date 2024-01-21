О том, по какой причине российский флот «поставил на паузу» применение крылатых ракет «Калибр» при совершении атак по Украине, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное главой объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталией Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, россияне, судя по всему, решили намного сэкономить запасы этого типа ракет, так как ощущают некоторые затруднения с дальнейшей логистикой, снабжением, и, «вообще инфраструктурой обслуживания этих ракетных установок», включая отгрузку данных боеприпасов — все «Калибры» остались в портах Севастополя, а перебазировать их в Новороссийск, — «они еще не смогли».

Впрочем, вопреки всему вышеописанному, ракетная опасность сохраняется на довольно высоком уровне — каждый надводный корабль-ракетоноситель ЧФ РФ, выходя на морское дежурство, «берет» с собой по 8 «Калибров», и, соответственно «готов их применить».

Ранее мы писали о том, что Гуменюк рассказывала, как из-за погодных условий изменилась тактика оккупантов на Херсонщине.