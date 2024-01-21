О том, что взносы, сделанные потенциальными пенсионерами на добровольной основе, могут засчитываться без привязки к официальному работодателю, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в официальном Facebook-аккаунте ГУ ПФУ Донецкой области.

В частности, заинтересованный гражданин может платить добровольные взносы, поступающие в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования на протяжении определенного периода времени, выбранного в самостоятельном порядке, и абсолютно независимо от того, есть ли официальное трудоустройства.

Таким образом, не только проведение регулярной уплаты взноса во время работы сможет увеличить статистическую заработную плату для грядущей пенсии, но и отчисления, совершенные гражданином по своему решению.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Шмыгаль предоставил окончательный ответ, касающийся вероятной задержки выплаты пенсий и зарплат бюджетникам в текущем году.