О том, что более 50 процентов граждан нашей страны, укрывшихся от ужасов войны в прочих государствах, уже отправились назад, в Украину, но подобные действия, похоже, намерены осуществить не все беженцы, пишет «НБН», ссылаясь на результаты исследования, проведенного VoxUkraine, и опубликованные в официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как стало известно, в период с июля по август прошлого года, в Украину вернулись 63 процента из тех, кто ранее выехал за границу. Кроме того, 64 процента граждан, оставшихся за пределами Украины, уже заявили — они планируют возвратиться домой. При этом, около 50 процентов сделают такой шаг лишь после завершения боевых действий.

Следует отметить, что 27 процентов опрошенных утвердительно ответили на вопрос, готовы ли они вернуться даже во время войны, если для этого создадут надлежащие условия безопасности, и, в первую очередь, обеспечат жильем и работой.

Ранее мы писали о том, что посольство Украины в Польше уточнило информацию о продлении временной защиты беженцев в этом сопредельном государстве.